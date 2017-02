Japão é considerado a tendência musical do futuro

TÓQUIO- Em entrevista a (MTV JAPAN), Mark Ronson – O multiinstrumentista inglês que também brilha como produtor, disse que o Japão está a frente do tempo quando o assunto é música, e o resultado dessas ” tendencias” só vão aparece daqui uma década e talvez as pessoas nem vão se dar conta disso quando essa hora chegar. Mark olha para o Japão, onde a era do músico de rock “autêntico” já chegou ao fim.

Durante uma visita ele passou pelo bairro de Ebisu/ Tóquio, e viu vearias bandas punk indie.

“A música que eu encontrei começa com címbalos, guitarras pesadas e vocais gritados. Solto, mas de uma forma intencional; O vídeo tem a mesma sensação casual”.No entanto, me enganei! A banda Não era punk e sim pop.

O que quero dizer com isso? É que os japoneses não tem medo de arriscar, eles se jogam de verdade sem medo de se esborrachar. E sabe por que? Porque os fãs entendem isso!

A mistura de gêneros também não é um fenômeno novo na música ocidental, embora normalmente seja feita de forma fragmentada – auto-tune em uma música de rock indie; Um coro de ragga em uma trilha de hip hop, etc… No Japão, este processo simplesmente chegou a sua conclusão natural e agora é um gênero pode ser adotado por atacado para uma faixa e, em seguida, descartados para a próxima. Isto é mais chocantemente exemplificado pela banda Obachaan, que mudam de reggae para hip hop para pop.

Esses exemplos mostram que o som de um gênero pode flutuar livre da imagem associada a ele. No Japão, o oposto também pode ser verdade …

Visual Kei

Acompanhei um show de uma banda onde todos os fãs estavam com um visual especifico com o estilo da banda. Que tipo de música toca uma banda de Visual Kei? Vou explicar!

O Visual Kei começou pela primeira vez nos anos 80, foi uma resposta ao glam e ao rock de choque de Alice Cooper e Kiss. A primeira geração de bandas incluiu gráficos como o X-Japan (temas de um documentário recente), mas sua popularidade declinou nos anos noventa e parecia que Visual Kei, o gênero, tinha acabado.

Mas mesmo diante do opressor mercado fonográfico ” os Keys ” sobrevivem no Japão com uma intensa paixão. Muitas das bandas de Visual Kei ainda tocam rock pesado, mas eles são tão prováveis ​​de serem artistas pop ou artistas de música eletrônica. O benefício adicional de cada membro da banda de vestir escandalosamente é que eles podem atrair fãs para eles individualmente (como se fossem membros de uma banda de rapazes) e, em seguida, monetizar sua relação com seus seguidores.

Embora seja verdade que as vendas de CD ainda são altas no Japão, essas são quase inteiramente dominadas por atos de J-Pop, que muitas vezes lançam singles coletivos, de edição limitada ou CDs que incluem ingressos para eventos de handshake ou cartões de voto. Os únicos singles que podem competir são números de comédia como os hits ‘Pen Penial Pine Pen Apple’ (a canção mais curta para sempre ao conquistar a Billboard Top 100 dos EUA) eo J-pop mocking ‘Music Video’ de Taiiku Okazaki.

As bandas jovens tiveram de criar novas formas de receita, muitas vezes aproveitando seu relacionamento pessoal com os fãs – vendendo snaps Polaroid de si mesmos, por exemplo, ou recebendo ‘mitsu’ (gíria para ‘mitsugu’, para dar dinheiro ). Letras de fãs são freqüentemente acompanhadas por dinheiro e membros da banda podem pedir aos fãs através de mídias sociais por roupas ou instrumentos musicais de que eles precisam.