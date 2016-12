Jantar de Confraternização do Iwata F.C – (Suely Hocihara)

SUELY HOCIHARA (IPC Digital) – Com a participação de 30 convidados, o Iwata F.C. promoveu seu bonenkai na noite de 29 de dezembro no restaurante Trem Baum, em Hamamatsu (Shizuoka). O presidente da agremiação, Genílson Simão e o vice, Marcelo Udo, agradeceram o empenho e a colaboração dos jogadores, apoio dos patrocinadores, amigos, familiares neste ano que se encerra e desejam um 2017 repleto de realizações.

O clube da comunidade fundado em 2001, conta no elenco com atletas entre 18 e 45 anos. Operários, estudantes e até ex-jogadores profissionais no Brasil agregam experiência ao time que busca manter a tradição do futebol brasileiro na região. A confraternização contou com a presença dos seguintes atletas: Guilherme Uehara, Gilson Bernardo, Felipe Eizo (Tupi), Kléber (Jacaré), Rafael Yamanouti e James Miura. José Pereira e Osvaldo Nagata, dirigentes do evento e equipe Futi União, também prestigiaram a comemoração.