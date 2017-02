Irmão de ditador coreano é assassinado

COREIA DO NORTE- A notícia da morte do meio-irmão do líder da Coreia do Norte, de Kim Jong-un, chegou ao país como ” uma bomba “. O ditador coreano diz que o irmão foi assassinado na Malásia.

De acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhapa, que divulgou a notícia nesta terça-feira (14). Um funcionário do governo malaio também afirmou que Kim Jong-nam foi morto.

Jong-nam já foi considerado um possível sucessor do ditador Kim Jong-il, morto em 2011. No entanto, perdeu a predileção em 2001 após tentar entrar no Japão com um passaporte falso, supostamente com a intenção de visitar a Disney de Tóquio.

Kim Jong-un assumiu o poder como líder norte-coreano após a morte de seu pai, em dezembro de 2011.

Kim Jong-nam, de 45 anos, teria sido envenenado por duas agentes não identificadas que utilizaram agulhas envenenadas em um aeroporto de Kuala Lumpur, segundo a emissora sul-coreana TV Chosun.

Uma funcionária do aeroporto disse que Kim Jong-nam estava na área das lojas do aeroporto quando foi atingido por um líquido e então pediu socorro em um balcão de informações, reclamando de dor. As mulheres fugiram logo depois.

Uma fonte citada pela Yonhap disse que agentes da agência de espionagem da Coreia do Norte, o Escritório Geral de Reconhecimento, realizaram o assassinato se aproveitando de um vácuo de segurança entre os guarda-costas de Jong-nam e a polícia malaia no aeroporto.

As causas da morte ainda estão sendo investigadas.

Fruto da relação entre Kim Jong-il e a atriz Song Hye-rim, Kim Jong-nam emigrou à China em 1995 e vivia desde então entre Pequim e Macau amparado pelo governo chinês e focado em investimentos.

Kim Jong-nam, conhecido como um defensor da reforma na Coreia do Norte, disse certa vez a um jornal japonês que se opunha às transferências dinásticas de poder que ocorrem em seu país.

Em 2012, um jornal de Moscou relatou que Jong-nam estava tendo problemas financeiros depois de ter sido desvinculado do Estado norte-coreano por ter criticado sua política de sucessão.

O semanário Argumenty i Fakty informou que foi expulso de um hotel de luxo em Macau por uma dívida de US$ 15.000.

No ano passado, a Coreia do Sul alertou sobre possíveis tentativas de assassinato norte-coreanas em seu território. Lembrou tentativas anteriores de assassinar Hwang Jang-Yop, ideólogo-chefe do Norte e antigo tutor de Kim Jong-Il, que desertou para o Sul em 1997 e morreu de causas naturais em 2010. (Com as agências de notícias)