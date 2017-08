Inscrições abertas para concurso que irá escolher o mascote dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tokyo 2020

TOKYO – Foram abertas as inscrições para o concurso que irá escolher o design do mascote das Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tokyo 2020.

As incrições estarão abertas durante duas semanas, do dia 1 a 14 de agosto, e podem ser feitas através do site do Comitê Organizador. A página está disponível em japonês, inglês e francês.

Os participantes devem ter acima de 18 anos, ser japonês ou estrangeiro residente no Japão. Quem vencer o concurso irá receber o prêmio de 1 milhão de ienes e será convidado para participar da cerimônia de abertura dos jogos.

Após passarem por várias etapas, os melhores projetos serão enviados a escolas de ensino fundamental (shogakko) de todo Japão, onde o preferido deverá ser escolhido por cada classe. Os alunos que ficaram sabendo, estão animados para participar da votação.