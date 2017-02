Inédito: policial japonês casado é punido por tentar casar com outra mulher

KYUSHU (IPC Digital) – Um caso inédito de amor foi revelado no Dia dos Namorados no Japão. A polícia de Fukuoka confirmou na terça-feira (14) que um sargento policial casado, de 40 anos, foi punido por tentar se casar com outra mulher.

O sargento fingiu ser solteiro enquanto tinha um caso com a mulher, disseram eles. Mas a mentira que ele manteve por alguns anos foi exposta em novembro do ano passado, quando ele tentou realizar uma recepção de casamento.

Os parentes da noiva suspeitaram porque ninguém da família do noivo tinha aparecido.

Em algum momento naquele dia, o policial admitiu a sua futura noiva e seus parentes que ele já era casado. Foi quando uma pessoa chamou a polícia.

Durante o interrogatório pela polícia da província, ele teria dito que o relacionamento com a mulher tinha “fracassado, e acabou assim”.

O policial foi golpeado com uma punição formal – um corte de salário – na última quinta-feira. Mas a polícia não divulgou a punição porque o caso não cumpriu os padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Polícia para divulgar uma ação disciplinar.

FONTE: KYODO