Índice de pobreza infantil no Japão é alto e algumas crianças chegam a emagrecer 10 kg durante as férias de verão por falta de merenda escolar

O Ministério da Previdência e do Trabalho do Japão divulgou no dia 27 de junho último, que depois de pesquisar 24 mil lares de todo o Japão, o índice de pobreza das crianças no Japão abaixo de 17 anos é de 13,9%, segundo as última pesquisa realizada sobre o tema. Isto significa que uma em cada sete crianças do Japão são pobres e passam necessidades, devido à renda insuficiente das suas famílias.

Este índice melhorou 2,4% em relação à penúltima pesquisa realizada há cinco anos atrás, mas ainda é alto se comparado a outras nações desenvolvidas. A média entre 36 países pesquisadas pela OECD é de 13,3% e o índice de pobreza infantil japonesa é 0,6% superior à média.

Professores de escolas primárias dizem que algumas crianças chegam a emagrecer cerca de 10 kg somente nas férias de verão, por não terem acesso à merenda escolar fornecida durante o período de aulas escolares.

Para remediar essa situação foram criadas, por iniciativas comunitárias, refeitórios infantis onde as crianças podem fazer refeições de graça ou por módicas quantias.

O Ministro da Previdência e do Trabalho explicou que a melhoria no índice de pobreza infantil se deve ao aquecimento da economia japonesa. No entanto, o índice de pobreza infantil dos lares onde só há um dos pais, é ainda de 50,8%.