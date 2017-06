Índice de apoio ao governo de Shinzou Abe despenca de cerca 60% em abril para 40~30% em junho

O índice de apoio ao primeiro ministro Shinzou Abe, que vinha mantendo altos índices de popularidade, despencou na última pesquisa realizada entre os dias 16 a 18 de junho último para patamares inéditos e ficou entre 36% a 49% dependendo da mídia que realizou a pesquisa.

Segundo o Jornal Mainichi, o índice de popularidade, que era de 46% em maio, despencou para 36% em junho, ou seja, 10% abaixo do índice da pesquisa anterior. Se comparado a números de pesquisa em abril, a queda chega a quase 20%.

Já o Jornal Asahi divulgou que o índice de apoio ao seu governo caiu de 47% em maio a 41% em junho. A agência de notícias Kyodo também divulgou a sua pesquisa que indica que o índice de popularidade de Abe caiu de 55,9% em maio para 44,5% em junho, uma queda de 10 pontos. Se comparado a índices de abril a queda é alarmante: cerca de 20%.

Presume-se que a súbita queda de popularidade seja devido aos últimos acontecimentos políticos, como o escândalo envolvendo a Instituição Educacional Kake Gakuen e a Lei da Conspiração recentemente aprovada pelo Congresso, apesar de forte repúdio popular.

O escândalo do Kake Gakuen se trata de um projeto de implementação de uma Faculdade de Veterinária numa área estratégica especial do governo em Ehime-ken, onde o governo tem total liberdade de decisão, sem ter que obedecer a regras e critérios rígidos e pré-definidos.

Na área estratégica especial de Ehime, o projeto de construção da faculdade de veterinária do Kake Gakuen, cujo diretor é um amigo de longa data de Abe, foi aprovada a toque de caixa e está recebendo um subsídio do governo de 9,6 bilhões de ienes.

O maior partido de oposição, o Min-shin-tô (Partido Democrático Progressista) encontrou documentos que comprovam a interferência do próprio Primeiro Ministro Abe na escolha da Instituição do seu amigo, mas o governo adotou a estratégia de não dar atenção ao fato, dizendo se tratar de “documento misterioso, sem a menor credibilidade”. No entanto o ex-vice secretário (quarto na hierarquia do ministério) do Ministério da Cultura e Ciências confirmou a existência do documento, e numa investigação realizada pelo próprio ministro atual, foram encontrados pelo menos 14 dos 19 documentos encontrados e tornados públicos pela oposição em arquivos dos computadores de funcionários do Ministério.

Nas pesquisas de opinião pública, de 75 a 85% dos entrevistados dizem não acreditar nas explicações dadas pelo governo sobre o escândalo do Kake Gakuen.

A “Lei da Conspiração”, que possibilita à Polícia prender sem que o crime tenha sido cometido, bastando apenas a “suspeita” de grupos de pessoas estarem tramando a sua realização, foi definitivamente aprovado pelo Congresso no dia 15 de junho último, apesar de forte repúdio dos partidos da oposição, do povo em geral e até de entidades internacionais como a ONU, que não vê a necessidade de se implementar uma lei que dá um poder quase absoluto à Polícia e ao governo, tornando o Japão um País Policial a nível de uma ditadura.

O Primeiro Ministro Shinzou Abe, alarmado com os resultados das pesquisas, deu uma entrevista coletiva na noite do dia 19 de junho último, segunda-feira, para dizer que está “profundamente arrependido” a respeito da maneira como tratou as suspeitas a respeito do envolvimento do governo e dele mesmo no episódio da escolha do Kake Gakuen para receber subsídio governamental na sua implantação. “A demora na investigação e a maneira como a suspeita da oposição foi tratada no início, acabou levando a população a desenvolver um sentimento de descrédito em relação ao governo”, concluiu no seu pedido de desculpas à população.