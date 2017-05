Incêndio Florestal em Iwate não tem previsão de ser debelado

Desde o dia 8 de maio, tem havido uma sucessão de incêndios de grandes proporções nas florestas da região nordeste do Japão, como Miyagi, Fukushima e Iwate, devido ao clima extremamente seco das últimas semanas.

O incêndio florestal de Kurihara em Miyagi e o de Aizubange-machi em Fukushima já foram dominados e extintos, mas o de Kamaishi em Iwate-ken está longe de ser debelado.

O fogo em Kamaishi, Iwate começou na manhã do dia 8 de maio, e na noite do dia 9 já se extendia por 400 hectares e já se encontrava a apenas 300 metros do povoado localizado no distrito de Ozaki Shirahama. A sua população, de 348 pessoas, recebeu ordens para se refugiar para locais seguros como ginásio de escola das redondezas.

A atividade dos bombeiros tem sido incansável, com a mobilização de 14 helicópteros carregando água do mar em enormes recipientes pendurados para serem despejados sobre o fogo na floresta.

Outro incêndio que ainda não foi controlado é o da floresta de Namie-machi, em Fukushima, onde 50 hectares de verde já foram consumidos pelas chamas desde o dia 29 de abril, quando o fogo começou.

O local é uma das áreas altamente contaminadas pela explosão das usinas nucleares de Fukushima. A radioatividade tem sido monitorada mas por enquanto não tem apresentado índices que possam preocupar.