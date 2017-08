Incêndio atinge tradicional mercado de peixes em Tóquio ( assista ao vídeo...

TÓQUIO- Uma explosão provocou um enorme incêndio no mais famoso mercado de peixes do mundo que fica localizado em Tóquio, no bairro Tsukiji. Com 82 anos de existência o mercado atrai todos os anos dezenas de milhares de pessoas e é considerado um dos pontos turísticos mais visitados do país.

Proprietários de lojas e os turistas que estvam no Tsukiji no memento do incêndio foram orientados a deixarem o local. O incêndio começou antes das 17h, e até o momento não há registros de feridos ou mortos.

O incêndio começou no mercado de Tsukiji, em uma área repleta de restaurantes, o fogo se espalhou rápido e atingiu quatro edifícios em uma área com cerca de 200 metros. Mais de 40 viaturas incluíndo carros de bombeiros foram mobilizados para ajudar a combater o fogo. Assistaoa vídeo