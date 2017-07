Inaugurado supermercado onde tudo é de graça

Foi inaugurado, na cidade de Sidney, Austrália, um super-mercado onde tudo é de graça, os produtos não têm preços, e nem há caixas registradoras no estabelecimento.

Como é possível? O supermercado ganha produtos que estão com o prazo de validade prestes a vencer das grandes redes de supermercados e que seriam jogados fora.

O objetivo é conscientizar as pessoas para a questão do desperdício de alimentos que são jogados fora enquanto há milhões (ou seriam bilhões?) de pessoas passando fome no mundo, e ao mesmo tempo dar suporte as pessoas que estão em dificuldades.

A iniciativa se chama “OzHarvest Merket“ e funciona num espaço de cerca de 200 metros quadrados. No mercado estão expostos produtos que você encontra normalmente num supermercado, como frutas, verduras, legumes, pães, cereais, biscoitos, etc… Não existem tarjetas com preços nem caixas. O “cliente“ pode “comprar“ até encher uma bolsa de compras.

Quem administra esta iniciativa é uma entidade chamada “Ozz Harvest“ que desde 2004 já forneceu 65 milhões de refeições aos necessitados.

O CEO da entidade, Ronni Kahn mostrou um ioogurt que ainda tem quatro dias até vencer o prazo de validade. Os supermercados não vendem mais este tipo de produtos e a entidade de Roni se ofereceu para “aceitar“. Um voluntário da entidade acompanha cada “freguês“ dando explicações a respeito do problema e sobre cada produto que se encontra no mercado.

Cerca de 150 “fregueses“ frequentam o supermercado diariamente das 9:00 AM `as 14:00 e consomem praticamente todos os dois mil produtos colocados diariamente nas estantes.

Os clientes são convidados a deixarem uma contribuição que são usados para ajudar as pessoas em dificuldades.

Todos os cerca de dez staffs do supermercado são voluntários e o imóvel é fornecido gratuitamente por um simpatizante da causa. Onde houver condições como essas, Roni pensa em multiplicar a iniciativa dos “supermercados gratuitos”.

Na Austrália, cada residência joga fora, em média, cerca de 86 mil ienes de alimentos por ano.