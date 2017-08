Instituto de Medicina Chinesa – IMEC é pioneira em cursos de acupuntura, massagens e outros livres, Curso Técnico homologado pelo MEC, e cursos na área de estética.

Curso de Estética:

Cursos: Técnico de Massoterapia (homologado pelo MEC), profissionalizantes diversos nas áreas de Massagens & Estética, e diversos cursos livres.

Todos os professores tem, no mínimo, formação universitária. Esse é um dos nossos diferenciais. Equipe qualificada há mais de 20 anos no mercado.

Tudo para você se profissionalizar e investir no que mais gosta de fazer!

Instituto de Medicina Chinesa – IMEC