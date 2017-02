Imagens exclusivas feitas por um robô que entrou no reator em Fukushima

Um robô filma imagens internas do reator número dois da usina nuclear de Fukushima.

As imagens, além de outros dados captados por sensores do aparelho, como temperatura e nível de radiação no núcleo do reator, permitirão desenvolver métodos para a retirada segura do combustível gasto, conforme informou a empresa operadora da usina, a Tokyo Electric Power (TEPCO). VEJA AS IMAGENS ABAIXO

Os reatores 1, 2 e 3 sofreram fusões parciais nos núcleos por causa do desastre que originou o terremoto e o tsunami de março de 2011, e conhecer o estado exato das barras de combustível radioativo é fundamental para seu manejo e retirada. No caso da unidade 2, acredita-se que o combustível se fundiu o suficiente para perfurar o compartimento de pressão e se acumular no fundo de contenção.

O vídeo feito pelo robô e divulgado pela TEPCO mostra uma plataforma metálica sob o compartimento de pressão, onde existe uma substância escura que poderia proceder das barras de combustível nuclear.

O robô, desenvolvido pela Toshiba e com formato de escorpião, conseguiu entrar no reator através de um encanamento na quinta-feira. Dois dias antes, houve uma tentativa fracassada, quando a câmera que ele levava ficou presa no duto.

No próximo mês, a TEPCO deve introduzir um segundo robô no reator para fazer testes extras.

A retirada de combustível é o processo mais complexo dentro dos trabalhos de desmontagem – que levarão de três a quatro décadas – da central, palco do pior acidente nuclear da História desde o de Chernobyl (Ucrânia), em 1986.