Iluminação de Natal: Os melhores locais para apreciar com a família, namorados(as) e amigos

(IPC DIGITAL, Tóquio) Chegou a época de ver as luzes coloridas de Natal para encantar a alma, tirar fotos e gravar vídeos para uma recordação inesquecível do Japão! Confira os locais mais cobiçados do arquipélago.

No ranking da Jorudan, em primeiro lugar aparece a tradicional Kobe Luminarie, em sua 22a. edição. Ela tem uma história comovente: foi criada para aquecer os corações das vítimas do Grande Terremoto Hanshin-Awaji, ocorrido em janeiro de 1.995. E desde então, tornou-se um point imperdível para o público de todo o Japão. Só para se ter uma ideia da popularidade, no ano passado a prefeitura registrou 3,26 milhões de visitantes. Imperdível!

CONFIRA OS 5 LOCAIS MAIS REQUISITADOS DE TODO O PAÍS E OS DEMAIS POR PROVÍNCIAS ONDE HÁ MAIS BRASILEIROS RESIDENTES.

1º lugar

⊲ KOBE LUMINARIE

Período: de 2 a 11 de dezembro

Horário: 17h00 às 22h00 (sáb.) ou até 21h30 durante a semana

Local: Higashi Yuenchi

Endereço: Hyogo-Ken Kobe-shi Chuo-ku Kano-cho 6-1

Contribuição espontânea

Web: http://kobe-luminarie.jp/

2º lugar

⊲ YOMIURILAND JEWELLUMINATION

São 5 milhões de lâmpadas, com o tema “jóias”, com 7 tipos diferentes de estilo. Este ano tem uma nova área chamada de “wisdom” (sabodoria), além de árvore de Natal de 27 metros e uma rua de 100 metros toda iluminada!

Período: até 19 de fevereiro

Horário: 16h30 às 20h30

Ingressos: Confira aqui http://www.yomiuriland.com/charge.html

Local: YomiuriLand

Endereço: Tokyo-to Inagi-shi Yanoguchi 4015-1

Web: http://www.yomiuriland.com/

3º lugar

⊲ KYOTO ILLUMIERE

Sob o tema luzes da esperança, 1 milhão de lampadinhas, um paraíso do Japão tradicional com o moderno, promete aquecer o coração de quem for até lá. Além disso, o especial e inédito espetáculo da Aurora japonesa, produzido por um especialista europeu promete encantar o visitante!

Período: até 9 de abril

Horário: 16h30 às 21h30

Ingressos: ¥1.000 e ¥500, adulto e criança

Local: Rurikeionsen Potepote Park

Endereço: 1-14 Hirotani O-kawachi Sonobe-cho Nantan-city Kyoto 622-0065

Web: http://www.kyoto-illumiere.com/

4º lugar

⊲ MARUNOUCHI ILLUMINATION

O tradicional point da capital japonesa é um luxo! Este ano, será ainda mais com o tema “champagne gold”. Mais de 1 milhão de lampadinhas iluminam 1,2 Km das ruas de Marunouchi e Ootemachi. No total, 250 árvores encantam os transeuntes e visitantes.

Período: até 19 de fevereiro

Horário: 17h00 às 23h00

Local: Nakadoori

Endereço: Tokyo-to Chiyoda-ku Marunouchi Nakadoori

Web: http://www.marunouchi.com/event/detail/2653

5º lugar

⊲ OSAKA HIKARI NO RENAISSANCE 2016

Esta iluminação faz parte do grande projeto Osaka Hikari no Kyoen. O Renaissance parte da prefeitura central até o Nakanoshima Koen, com projection mapping na parede, luzes refletidas na água e, como um bom cidadão de Osaka, junto tem um programa gourmet. Imperdível!

Período: de 14 a 25 de dezembro

Horário: 17h00 às 22h00

Local: Higashi Yuenchi

Endereço: Osaka-shi Kita-ku Nakanoshima 1 Chome 3-20

Web: http://www.hikari-kyoen.com/renaissance/

Tóquio

⊲ WINTER VISTA ILLUMINATION

Considerado o oásis de Tóquio, esse parque fica lindo e romântico quando recebe essa iluminação de Natal. O tema deste ano é “a beleza e a paz do coração japonês”. Vale a pena conferir, depois do expediente, por exemplo, ou para quem vai à capital japonesa, é imperdível!

Período: de 3 a 25 de dezembro

Horário: 17h00 às 21h00

Ingressos: ¥410 e ¥80, adulto e criança

Local: Kokuei Showa Kinen Park

Endereço: http://www.showakinen-koen.jp/access/

Web: http://www.showakinen-koen.jp/

Shizuoka

⊲ TOKI NO SUMIKA ILLUMINATION

Um resort cheio de verde e luz se transforma com a iluminação especial. As estrelas reunidas em um túnel trazem mágica para os visitantes! Há torre iluminada e árvores de Natal que encantam o público. Para quem mora em Shizuoka, vale a pena conferir!

Período: até 20 de março

Horário: 16h30 às 22h00

Local: Gotenba Kogen

Endereço: Shizuoka-ken Gotenba-shi Kamiyama 719

Web: http://www.tokinosumika.com/illuminations2016/

Kanagawa

⊲ SAGAMI-KO ILLUMILLION

Essa é a maior iluminação da região Kanto: 6 milhões de lâmpadas para criar um efeito mágico para os visitantes. Só para o “palácio do cisne” foram usadas 1 milhão de lampadinhas. O espaço tem 1.500 m2 e 15 metros de altura para oferecer encanto aos visitantes. Imperdível!

Período: até 9 de abril

Horário: 16h00 às 21h30

Ingressos: ¥800 e ¥500, adulto e criança

Local: Sagamiko Resort

Endereço: Kanagawa-ken Sagamihara-shi Midori-ku Wakayanagi 634

Web: http://www.sagamiko-resort.jp/illumillion/

Tochigi

⊲ ASHIKAGA FLOWER PARK

O parque da fantasia das flores e luzes, oferece o que há de mais belo da região Kanto, com 3,5 milhões de lampadinhas criando um ambiente mágico! O parque das rosas de luz foi produzido para proporcionar felicidade aos visitantes. Ainda tem torre de luz, arco-íris mágico e flores de glicínia, em cascata de luzes!

Período: até 5 de fevereiro

Horário: 16h30 às 21h00

Local: Ashikaga Flower Park

Endereço: Tochigi-ken Ashikaga-shi Hasama-cho 607

Web: https://www.ashikaga.co.jp/season/season08.html

Chiba

⊲ TOKYO GERMAN VILLAGE – DOKI DOKI SMILE

A vila alemã da região de Tóquio se transforma numa fazenda de luzes com a iluminação de inverno. São usadas 2,5 milhões de lampadinhas para criar um ambiente mágico! As luzes dançam ao som da música e um túnel de 70 metros encantam os visitantes! Confira!

Período: até 31 de março

Horário: até 20h00

Local: Country Farm Tokyo German Village

Endereço: Chiba-ken Sodegaura Nagayoshi 419

Web: http://t-doitsumura.co.jp/

Gunma

⊲ HARUNA LAKE ILLUMINATION FESTA

No ano passado mais de 130 mil pessoas compareceram ao lago para apreciar a beleza da iluminação refletida na calma água. Com 550 mil lampadinhas, o lago recebe ponte, coração, pirâmide e árvores de Natal. Vale a pena conferir tanta beleza! Se tiver sorte, verá hanabi de inverno.

Período: de 9 a 26 de dezembro

Horário: 17h00 às 22h00

Local: Haruna Park

Endereço: Gunma-ken Takasaki-shi Harunako-cho 845

Web: Não há info

Saitama

⊲ SEIBU AMUSEMENT PARK ILLUMIJU

Imagine 3,5 milhões de lampadinhas LED combinadas com projection mapping e raios lazer criando efeitos especiais sobre a piscina de ondas! É um espetáculo de luzes e cores imperdível para encantar os olhos e o coração dos visitantes. Pelo sétimo ano consecutivo o parque promete brilhar!

Período: até 9 de abril

Horário: 17h15 às 21h00

Local: Seibuen Yuuenchi

Endereço: Saitama-ken Tokorozawa-shi Yamaguchi 2964

Web: http://www.seibuen-yuuenchi.jp/illumi-ju/

Kanagawa

⊲ PACIFICO YOKOHAMA WINTER ILLUMINATION

A entrada, o Queen Mall e o hotel recebem iluminação com toque romântico e sofisticado, para aquecer os corações no inverno. Caminhar pelas luzes do arco-íris costuma encantar os visitantes. Pode ser uma boa pedida para encerrar um dia de trabalho ou para um passeio noturno.

Período: até 14 de fevereiro

Horário: até meia-noite

Local: Pacífico Yokohama

Endereço: Kanagawa-ken Yokohama-shi Nishi-ku Minato Mirai 1-1-1

Aichi

⊲ DENPARK WINTER ILLUMINATION

Se você quer saber como é um Natal nórdico, essa é a dica! Desde a entrada até a decoração natalina das instalações, remetem a Dinamarca, com anjos e deusas, como em um conto de fadas! As crianças vão gostar do trenzinho todo iluminado. São 300 mil lâmpadas para criar esses efeitos natalinos!

Período: até 9 de janeiro

Horário: das 16h30 às 21h00

Local: Denpark

Endereço: Aichi-ken Anjo-shi Akamatsu-cho Kaji

Web: http://denpark.jp/event/winter/#illumi

Mie

⊲ NABANA NO SATO ILLUMINATION

Esse parque imenso oferece para os visitantes uma das maiores iluminações do Japão. O tema deste ano é o Planeta Terra. Baleias, auroras, famoso túnel de luzes e muita iluminação de primeira categoria atraem visitantes de todo o país. Vale a pena conferir, ainda mais se mora em Aichi, Mie ou Gifu.

Período: até 7 de maio

Horário: até 21h00

Ingresso: ¥2.300 (acima do shogakko)

Local: Nabana no Sato/Nagashima Spa Land

Endereço: Mie-ken Kuwana-shi Nagashima-cho Komae Urushibata 270

Web: http://www.nagashima-onsen.co.jp/nabana/illumination/feature02.html/





Osaka

⊲ GERMANY CHRISTMAS MARKET

É um especial de Natal tipicamente alemão, com vendas de produtos como as famosas salsichas, vinhos e vinho quente, tudo decorado conforme o país europeu. Têm velas e enfeites natalinos, uma árvore gigante de 27 metros de altura. Além disso, um carrossel todo de madeira é enfeitado para animar os visitantes!

Período: até 25 de dezembro

Horário: fim de semana até 22h00 e durante a semana, 21h00

Local: Shin Umeda City – Wonder Square

Endereço: Osaka-shi Kita-ku Oyodonaka 1 Chome 1

Web: http://www.skybldg.co.jp/event/xmarkt/2016/

Fukui

⊲ TAKEFU WINTER ILLUMINATION

A área chamada de Zonotsuji, composta de armazéns, recebe 30 mil lampadinhas para compor um toque moderno em contraste com o tradicional. Assim, se cria um ambiente aconchegante em meio ao frio típico da região. Quem sabe poderá ser white X’mas!

Período: até 25 de dezembro

Horário: 17h00 às 22h00

Local: Zonotsuji

Endereço: Fukui-ken Echizen-shi Horai-machi Zonotsuji

Web: http://welcome-echizenshi.jp/topics_list/takefu-winter-illumination/

Nagano

⊲ KASHIYAMA KOGYO

Todo produzido pela iniciativa privada, Kashiyama Kogyo, é considerado o point número 1 de iluminação na província de Nagano. A parceria entre as 250 mil lâmpadas com a música cria um ambiente mágico! A árvore de Natal tem 11 metros de altura e é rodeada de objetos natalinos. Imperdível!

Período: até 28 de fevereiro

Horário: 16h30 à meia-noite

Local: Kashiyama Kogyo

Endereço: Nagano-ken Saku-shi Nenei 1-1 (rod. 141)

Web: http://illuminate.jp/

Tottori

⊲ TOTTORI DUNE HILL ILLUSION

Pelo 14o. ano consecutivo as dunas de Tottori recebem iluminação especial. Este ano o tema é “Patrimônios Mundiais da América do Sul” e essas obras todas são cobertas de luzes, criando uma “ilusão” misteriosa e mágica! Vale a pena fazer uma visita com os familiares!

Período: de 10 a 25 de dezembro

Horário: 17h30 até 21h30

Local: Tottori Sakyu Center

Endereço: Tottori-ken Tottori-shi Fukubu-cho Yuyama ( http://2016.tottori-sakyu.jp/access/ )

Web: http://2016.tottori-sakyu.jp/