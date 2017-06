Ibaraki e Aichi são as províncias do Japão com maior número de assaltos em residências

Ibaraki e Aichi são as províncias do Japão com maior número de...

A Secretaria de Segurança Pública divulgou que em 2017, Ibaraki-ken continua sendo, disparado, a província com maior número de assaltos em residências do Japão, com 16,3 assaltos por cada 100 mil habitantes, até o final de abril último.

Em 2016, Ibaraki-ken foi disparado, a província japonesa com maior número de assaltos em residências com 61,7 assaltos por cada 100 mil habitantes, mais do dobro da média nacional, que é de 26,2 assaltos por 100 mil habitantes.

A segunda pior província japonesa em assaltos residenciais é Aichi-ken, com 46,1 assaltos por cada 100 mil habitantes, quase o dobro da média nacional. O terceiro lugar é de Chiba-ken, com 45,4 assaltos por cada 100 mil habitantes.