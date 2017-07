Hotel cápsula exclusivo para mulheres é inaugurado em Tokyo

Tokyo, a capital do turismo no Japão, tem uma grande novidade de hospedagem para as mulheres.

No último dia 27, foi inaugurado o Hotel Cápsula exclusivo para mulheres, o 9h Nine Hours Woman (ナインアワーズ).

A imagem que muitas pessoas tem do hotel cápsula é que apenas os homens frequentam, mas este novo conceito mostra uma arquitetura bem moderna que deve agradar as mulheres. É a sensação de entar em uma nave espacial.

A estadia custa a partir de 4,900 ienes e pode ser usado para tomar banho também. Apenas mulheres, fazem parte do staff.

Algumas pessoas comentam que muitas vezes não conseguem fazer reservas em hotéis por estarem cheios ou são muito caros. E a imagem que as mulheres tem do hotel cápsula é que são apertados e tem medo de irem sozinhas.

O hotel cápsula é uma das tendências para suprir a falta de hotéis durante as Olimpíadas de Tokyo 2020, além de serem baratos e diferentes como o turista gosta.

9h Nine Hours Woman

Endereço: Tokyo-to Chiyoda-ku Kajicho 2-9-4