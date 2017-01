Horóscopo de Janeiro: Os ventos mudam de direçāo e caridade em pauta.

O protagonista do mês é Capricórnio, signo trabalhador. Assim, entramos o ano dispostos a voltar ao trabalho e dar a arrancada com os planetas turbinados. Porém, Mercúrio, que rege nossas mentes e a comunicaçāo está enfraquecido desde 19 de dezembro acarretando atrasos e falha na comunicaçāo, ou todos estāo ‟na espera”para poder decidir que caminho tomar, pois Mercúrio retrógrado sempre muda a direçāo dos ventos. Dia 8 Mercúrio volta a ativa e recuperamos a capacidade de decisāo. Os piscianos se destacam, contagiando o mundo com seu idealismo, o que traz a questāo dos desvalidos e marginalizados como foco, mas o assunto ainda vai se estender até abril, pois o que parece cintilante vira drama. Hora de assumir uma missāo importante por volta do dia 12.

Você volta a ser o Rei a partir do dia 28 porque Marte vai te injetar muita força, ao mesmo tempo que ocorre a Lua Nova em seu setor de amizades, indicando que seu time vai estar do seu lado. Portanto, segure a impaciência se sentir que o ano começa emperrado, principalmente no trabalho, por conta de fofoca. Nāo se preocupe, o amor nāo te abandonou, só tirou férias… até abril.

Uma linda mensagem ou a notícia que esperava chega por volta dia 12. Um amigo te estimula a dizer algo que reprimia numa conversa robusta. Curta seu conto de fadas, especialmente junto aos amigos, pois entre eles surge alguém que te faz flutuar, um amor platônico… até abril. Dia 20, reconciliaçāo ou recupera algo que perdeu. Final do mês, alterações bruscas no trabalho. As finanças melhoram.

Seu regente, Mercúrio, volta à ativa dia 8 e sua espera acaba, você tem o caminho livre e carta branca para fazer seus planos decolarem. Energia de glamour e impulso em seu setor de projeçāo social te colocam sob a luz dos holofotes, agora você é a queridinha dos chefes (ou do mundo), como num sonho concretizado. Fim de uma fonte de renda. Oportunidade de ver o panorama completo.

O estrangeiro ou alguém de longe te seduz a conhecer a amplitude do mundo como você desejava, mas talvez seu conto de fadas seja estendido até abril, por conta de alguns dramas ou deveres mais prioritários. Na Lua Cheia do dia 12 em seu signo, você decide fazer um pacto com seu companheiro e isso alavanca seu progresso, mas uma difícil missāo faz parte da sua revoluçāo.

Fogo e paixāo sāo suas características mais marcantes, mas infelizmente, parecia ter algo bloqueando o encontro com algo ou alguém que conquistasse seu coraçāo. Por volta do dia 12, um presente maravilhoso. Agora o cosmos reconhece que você está preparada para saber escolher o pretendente adequado e abre a temporada de encontros ou oportunidade de renovar o casamento.

Conto de fadas. Pendências domésticas serāo resolvidas até dia 8, e depois disso seu companheiro se mostra amoroso, ou você conhece uma pessoa encantadora que desperta sua adoraçāo até abril. Mas, cuidado com o amor cego e obsessivo. Alguns virginianos se reconciliam com um amor do passado. Dia 12, um amigo do peito faz algo que te deixa feliz. Dia 18 a tristeza te congela.

Como você teve muitas decepções no seu serviço, o cosmos te presenteia com um dia a dia que você tinha pedido a Deus, onde desfruta de uma rara harmonia em equipe, muito trabalho para se ocupar, e colegas ou subordinados prestativos. A partir do dia 28, seu relacionamento pega fogo, devido a presença constante de uma pessoa agitada que te deixa inquieta. O amor brota.

Do que você mais gosta? Romance, filhos, hobby, seu bichinho de estimaçāo? Agora o cosmos permite que você flutue desfrutando de tudo que ama e sendo você mesma. Saia de seu esconderijo e seja espontânea. Você pode baixar a guarda porque vai estar com pessoas que te amam de verdade, confira dia 12. Final do mês, você encontra um novo porto seguro para seu coraçāo.

O que você pensava ter finalizado em 2016 vai ser revisado até dia 8. Depois, cabeça no futuro e bola pra frente, e rápido sagitariano. Há muito o que fazer na sua adorada nova casa, embora alguns dramas e sacrifícios se estendam até abril. Entāo, construa um ambiente cômodo – seu templo. Dia 12, um jantar dos deuses, mas vigie os gastos. Dia 18, baixa vitalidade, descanse.

“Uma vida que não é examinada não merece ser vivida.” disse Sócrates. Assim, o ano entra lento e reflexivo, mas a partir do dia 8, o ritmo fica veloz, já que depois de ter revisado suas idéias e soltado aquelas que te amarravam, a indecisāo some. A lua cheia do dia 12 dá um chacoalhāo no seu relacionamento. Final do mês, há alteraçāo no seu salário e muito barulho em casa, talvez mudança.

Depois de uma virada maravilhosa, é preciso voltar a confrontar a realidade a partir do dia 3 e batalhar para incrementar as finanças, talvez para comprar algo caro em abril. Meados do mês se acaba uma tarefa ou serviço que iniciou em julho. Na Lua Nova do dia 28 em seu signo, você pode escolher de que maneira quer reiniciar sua vida, desde novo look a novo amor, com nova mentalidade.

Depois do dia 8, um mal entendido que te brecava é esclarecido e você assume uma nova missāo no trabalho. Enquanto todos estāo sem açāo, seu fôlego é ilimitado porque suas metas e sonhos sāo seu combustível, exceto dia 18, quando um superior te dá uma freada brusca. Um amor inebriante e erótico se torna dramático e pede algum sacrifífio até abril. A partir do dia 28, gastos impulsivos.

