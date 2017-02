Horóscopo de Fevereiro: Grandes viradas milagrosas num clima belicoso

Os meses mais importantes de 2017 sāo fevereiro e agosto quando ocorrem os eclipses, que trazem eventos interpretados como aum ‟empurrāozinho do destino”para movimentar situações estagnadas. O eclipse do dia 11 influencia e beneficia mais os leoninos e aquarianos. O efeito se estende ao Dia de São Valentim no dia 14, que será romântico e produtivo. Arrisque! O eclipse do dia 26 encerra uma fase de grandes reviravoltas que mudaram nossa forma de encarar alguma meta ou nossos sonhos, mas afeta mais os piscianos e virginianos. A delícia é que agora podemos sonhar com algo novo, mas de forma mais realista, sonhar com algo concretizável. Curiosamente, esta data coincide com a entrega do Oscar e com a semana do Carnaval.

Você se lembra de março de 2015? Os acontecimentos deste mês estāo relacionados com os daquele momento… o mesmo drama que foi despertado pelo fogo e paixāo, talvez por uma amizade, especialmente se começou em agosto. Cuidado com luta de poder dia 21. O Eclipse da segunda quinzena marca o fim de um tratamento ou de um estilo de vida. A acentuada necessidade de se libertar causa ruptura ou sua forma de agir é questionada.

Na primeira quinzena, você faz grandes mudanças nos seus planos de moradia, pois se liberta (depois de explodir) de uma situaçāo que tolerou por muito tempo. Em contraste, seu desempenho no trabalho decola e lhe passam tarefas interessantes. Na seguda quinzena, amizades espiritualizadas querem te ajudar e te comovem com sua solidariedade. Isso te inspira a sonhar com algo diferente.

Ponto de virada. Sua cabeça estará a mil, pois as incerteza do começo do ano que aprisionavam sua mente num labirinto, se evaporam por volta do dia 11, quando a comunicaçāo flui e o levam imediatamente à açāo muito bem entrosado com sua ”tropa de elite”. Na segunda quinzena, uma missāo vital te espera e a vida amorosa fica um pouco de lado. Hora de deixar de sonhar para executar.

Prosperidade acenando. Sua carreira pega fogo e, publicamente, você causa impressāo positiva por ter atingido uma meta atraindo o interesse de gente bem sucedidas. Uma atividade ou romance que se iniciou em agosto mostra resultados surpreendentes, ou você se sente valorizada pelo amado e vibra de emoçāo. Por volta do dia 26, há um íma te puxando para longe, talvez um pisciano.

Uma história iniciada no verāo de 2016 prometia causar grandes reviravoltas na sua vida, e uma delas ocorre perto do dia 11. O amor desabrocha com as flores de cerejeira e você vai saber que rumo tomar porque nunca encontrou alguém com quem tivesse tanta afinidade, que te ouve e entende. Predestinaçāo? No final do mês já nāo poderá contar com o outro para pagar as contas.

O ultimo capítulo da novela, que você protagonizou desde março de 2015, contém cenas dramáticas que encerram um estilo de vida e te libertam da longa sensaçāo de agonia e preocupações financeiras na primeira quinzena. Boa notícia dia 21. Perto do dia 26, você inicia sua nota rotina com sua nova musa. Porém, espere o inesperado, em especial na vida íntima.

Como você teve muitas decepções no seu serviço, o cosmos te presenteia com um dia a dia que você tinha pedido a Deus, onde desfruta de uma rara harmonia em equipe, muito trabalho para se ocupar, e colegas ou subordinados prestativos. A partir do dia 28, seu relacionamento pega fogo, devido a presença constante de uma pessoa agitada que te deixa inquieta. O amor brota.

Reconhecimento. Finalizando um grande projeto com excelência por volta do dia 11, enfim seu status se define. Assim, seu serviço acelera mais que nunca, só que desfrutando de uma rara harmonia em equipe. Na segunda quinzena, você encontra algo ou alguém de forma mágica que te apaixona, que te faz renascer, depois das decepções recentes. Portante, perdoe e solte o ressentimento para poder amar de novo.

Viver do jeito que você planejou? Será possível? Sim! Afinal, foi para isso que você trabalhou duro e se esforçou desde 2015. Até sua maneira de se expressar está diferente e todo o mundo te leva mais a sério. Muitas sagitarianas decidem viver com o amado, algumas terminam uma relaçāo distanciada ou à distância perto do dia 11. No final do mês, uma questāo doméstica deve acabar definitivamente.

2017 é seu ano de superaçāo (sua especialidade) e perto do dia 11 você recebe um patrocínio para isso, quer seja uma doaçāo, um presente, o salário de seu marido aumenta… ou loteria. Um pequeno milagre inesperado. No final do mês, a dissoluçāo de um contrato que te limitava abre tempo para você mergulhar num estudo fascinante e se preparar para um novo começo. Muita agitaçāo no lar. Festa ou mudança?

Amor será o tema mais importante para você em 2017 e por volta do dia 11 você vai saber como e com quem. Seu Dia de São Valentim promete ser marcante, na compahia de uma pessoa exuberante, talvez de outra cultura. Se conheceu em agosto, a relaçāo desabrocha. Se a relaçāo deixou de ser estável desde agosto de 2016, agora as coisas tomam outro rumo. Um acordo te libera no final do mês e acaba a drenagem nas suas finanças.

Chegamos ao último capítulo da novela que vem mudando totalmente sua vida desde março de 2015. Envolve muito drama e sua capacidade de sacrifício provoca um efeito mágico nos envolvidos, isso te liberta (especialmente dos gastos) e permite um renascimento. A nova identidade lhe permite um start refrescante, já que na primeira quinzena ocorrem mudanças nas suas tarefas e responsabilidades, e no seu corpo.

