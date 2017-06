Homem que se atirou da Plataforma da Estação em direção ao trem, foi ricocheteado, atingindo um homem e seu filho de três anos

Às 11:45 da manhã do dia 22 de junho último, um homem de 37 anos se atirou da plataforma da estação de Suita, em Osaka, em direção a um trem rápido (kaisoku) na linha Kyoto-sen. O homem, residente em Higashi Nada-ku, Kobe, foi levado ao hospital tão logo foi recolhido, mas apenas para confirmar a sua morte na instituição médica.

Com o impacto do choque do seu corpo ao trem, o corpo ricocheteou de volta à plataforma, atingindo um homem de 42 anos e o seu filho de três anos. Os dois se feriram gravemente, quebrando inclusive os ossos das pernas.

O motorneiro do trem tentou frear bruscamente, mas não houve tempo para evitar os acidentes. Os 300 passageiros que estavam no trem que se chocou com o possível suicida, ficaram ilesos.

Os atrasos na programação dos trens desta linha depois do acidente causaram transtornos a cerca de 20 mil pessoas.