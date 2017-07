Homem é preso por matar irmão sul coreano e uma japonesa em Shinagawa

TOKYO – No caso em que uma japonesa e um homem sul coreano foram assassinados em Shinagawa, Tokyo, o Departamento de Polícia anunciou que prendeu o irmão mais novo do sul coreano, de 48 anos.

No dia 8 de julho, ele esfaqueou a japonesa Inoue Shinobu (75) e o sul coreano, Kimu Suchi (52), na própria residência. O homem preso é irmão mais novo de Kimu e até o mês de maio deste ano, morava junto com o casal.

A polícia prendeu o assassino no dia 11, após encontrar na casa uma meia com manchas de sangue dele e do irmão. O acusado mostrou problemas emocionais, e a polícia está investigando se o homem apresenta capacidade mental normal.