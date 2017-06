Homem dormiu fumando e mata esposa, filha e neta em incêndio na madrugada do dia 5 de junho

Por volta das 03:00 da madrugada do dia 5 de junho, houve um telefonema de emergência comunicando um incêndio na casa de Satoru Ishida, 65, aposentado, na cidade de Asahi-shi, em Chiba. O fogo foi debelado em cerca de duas horas, mas entre as cinzas, foram encontrados os corpos da esposa de Satoru, Hiroko Ishida, 64, a filha do casal, Sachi Sano, 35, e a neta Nanami Sano, 14, que cursava a terceira série ginasial (Chugakkou). As três dormiam em um mesmo quarto no segundo andar da casa e não conseguiram fugir a tempo.

Satoru Ishida, que provavelmente causou o incêndio por ter dormido com o cigarro aceso, como ele mesmo relatou à Polícia e ao Corpo de Bombeiros, salvou-se pois estava dormindo sozinho em um outro quarto. Ao conseguir sair da casa, várias pessoas ouviram Satoru gritar: “Socorro! Socorro! Salvem-nas!”.

O Corpo de Bombeiros confirmou que a chama deixou vestígios de maior intensidade nas proximidades do quarto onde dormia Satoru, indicando a possibilidade de o incêndio ter se iniciado aí.

Na manhã seguinte ao incêndio, a Escola Ginasial (Chugakkou) de Asahi-shi, onde estudava Nanami, realizou uma reunião extraordinária com todos os alunos para comunicar a morte da colega.

Havia estudantes chorando com a notícia. Nanami, segundo colegas e professores, era uma estudante muito calma e educada, que gostava de se aprofundar em computadores.