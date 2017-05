Homem de cincoenta anos fere três mulheres com tesoura nas ruas de Funabashi

A Polícia de Chiba-ken prendeu por volta das 11:15 AM do dia 20 de maio, Isamu Yokota de 50 anos, residente no bairro de Kamiyama, Município de Funabashi, por estar portando uma tesoura no logradouro da cidade de Funabashi.

Ele é suspeito de ter ferido três mulheres com a tesoura entre 10:40 a 10:50 da manhã do dia 20 de maio último. O ferimento que as três mulheres sofreram não eram graves.

Interrogado pela Polícia, ele admitiu que portava a tesoura “para esfaquear pessoas”. A tesoura apreendida tinha 8,5 cm de face de corte.

Yokota feriu primeiro uma mulher de 58 anos ao passar por ela na rua. Logo depois, uma mulher de 80 anos que estava a apenas 60 metros do local do primeiro crime. Cerca de 10 minutos depois, ele feriu uma terceira mulher de 71 anos, também na rua.

Por volta das 11:00 AM do mesmo dia, houve uma denúncia à Polícia de que um homem portando um objeto cortante estava atacando pessoas perto da Estação JR de Funabashi. A Polícia chegou imediatamente ao local do crime e prendeu Isamu Yokota por porte de arma branca.