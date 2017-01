Homem de 84 anos é acusado de causar acidente fatal

TOCHIGI – A polícia de Shimotsuke denunciou um homem de 84 anos acusado de provocar um acidente fatal.

O acidente ocorreu no dia 10 de novembro às 14:00, informou a polícia. O homem que estava saindo com o seu veículo do estacionamento do Hospital Jichi Medical University, acelerou o carro em direção a uma mulher de 89 anos que estava perto da entrada do hospital, a senhora morreu no local. Além disso, outras duas mulheres ficaram feridas, uma senhora de 80 anos e a filha de 50 anos.

A delegacia de polícia de Shimotsuke da província de Tochigi enviou um relatório de investigação aos promotores acusando o homem que mora na cidade de Koga,em Ibaraki. O nome do acusado não foi revelado.

O homem admitiu as acusações contra ele e diz que pisou no acelerador ao invés do freio.