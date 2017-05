Homem de 52 anos foi pescar com o pai e o abandonou morrendo na praia

Homem de 52 anos foi pescar com o pai e o abandonou...

Toshinori Minoura, 52, residente no Município de Ikeda, na província de Gifu, foi preso no dia 28 de maio último por suspeita de abandono da respensabilidade de tutor.

O suspeito foi pescar com o pai, Ryusuke Minoura, 80, em uma praia de Tsuruga, em Fukui-ken. O pai passou mal até ficar inconsciente. O filho não teria feito nada para socorrê-lo e simplesmente foi embora, abandonando-o na praia, imóvel e inconsciente.

O crime foi descoberto poque o filho provocou uma colisão de trânsito na cidade de Tsuruga, depois de ter abandonado o pai. Toshinori revelou que o pai “parou de se mexer enquanto pescavam”.

o pai, Ryusuke Minoura, foi levado ao hospital assim que o caso veio à tona, mas a sua morte foi constatada. A Polícia investiga a causa mortis e as razões de o filho ter abandonado o pai em condições críticas de saúde.