Homem de 40 anos flagrado roubando em loja de magazine se mata cortando o próprio pescoço

Por volta das 7:30 da noite do dia 8 de maio último, um homem de cerca de 40 anos cortou o seu próprio pescoço com um estilete ao ser perseguido por seguranças numa loja de departamentos de Shinjuku, Tokyo.

O homem, suspeito de ter roubado uma carteira e óculos escuros, no valor de cerca de 50 mi ienes, da magazine Isetan de Shinjuku, uma das lojas de departamentos mais luxuosos do Japão, foi perseguido por vários seguranças, e ao ser pego e dominado, puxou do seu estilete e cortou o seu próprio pescoço.

a loja luxuosa virou um mar de sangue. Ao ser levado para o hospital de ambulância, o homem ainda estava com vida e consciente, mas teria morrido dentro do veículo, antes de chegar ao hospital.