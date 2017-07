Homem de 31 anos preso por assaltar motorista de táxi, roubar veículo

TÓQUIO- Um homem de 31 anos foi preso por pulverizar um motorista de táxi com extintor de incêndio e tentando fugir roubando o taxi no Arakawa Ward de Tóquio.

De acordo com a polícia, o incidente ocorreu por volta das 5 p.m. Sábado. A Fuji TV informou que o suspeito, identificado como Kiichi Moriya, 31, teria atacado um motorista de taxi de 22 anos próximo a Meiji-dori, em seguida empurrou o motorista para fora do carro e depois fugiu com o táxi.

A polícia disse que Moriya estava fembreagado quando entrou no táxi. Depois discutir com o motorista, Moriya agarrou o extintor no interior do veículo e desencadeou o conteúdo dentro do táxi.

Depois de fugir e bater com o táxi, ele foi detido por pedestres.

A polícia disse que Moriya negou as acusações e disse: “Eu fiquei bêbado em um churrasco e não consigo lembrar de nada”.