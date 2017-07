Homem de 27 diz que só queria matar alguém

SHIZUOKA- Um homem de 27 anos, foi preso por suspeita de assassinato depois de ter esfaqueado um homem de 53 anos com uma faca em Mishima/ Shizuoka, no dia 6 de julho. Na delegacia ele disse à polícia que só queria matar alguém e que escolheu sua vítima aleatoriamente.

De acordo com a polícia, o suspeito, Yuki Hanami, atacou o japonês, Kenji Masuyama com uma faca enquanto caminhava para a casa, o crime ocorreu às 12h30 da madrugada na quinta-feira, informou a Fuji TV. Masuyama levou uma facada no estômago e foi levado ao hospital, onde não resistiu e morreu.

Depois de esfaquear Masuyama, Hanami caminhou até um koban nas proximidades, mostrou aos policiais duas facas e disse o que ele havia feito. Masuyama explicou que não conhecia a vítima e simplesmente sentiu vontade de matar alguém e que poderia ser qualquer pessoa. A polícia encontrou outras facas perto da cena do crime.

A polícia disse que Hanami também havia ateado fogo em um futon em seu apartamento antes do ataque.