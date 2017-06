Homem de 23 anos é preso por suspeita de matar sua própria filha de 2 meses

A Polícia de Shizuoka prendeu no dia 28 de junho último, em Numazu-shi, Shizuoka, um homem de 23 anos, Fumiya Kouke, por suspeita de assassinato da sua própria filha de dois meses de idade através de violência praticada na cabeça da filha em dezembro do ano passado.

Fumiya morava com uma garota de 17 anos (tinha 16 anos na época do crime), a mãe da vítima. Quando aconteceu o crime, a mãe estava ausente, trabalhando.

Fumia levou a filha ao hospital dizendo que havia deixado ela cair.O bebê chegou inconsciente ao hospital, com um machucado na cabeça e morreu uma semana depois.

O crime veio à tona através da denúncia do Hospital à Polícia, pois achou que havia fatores suspeitos na morte do bebê. A Polícia iniciou as investigações imediatamente e chegou à prisão do pai como suspeito do assassinato da filha. É possível que ele estivesse cometendo violências à filha diariamente.

Os vizinhos de Fumiya disseram que escutaram um barulho grande e choro de bebê no dia do crime.

A Polícia não divulgou se o suspeito admite ter cometido o crime ou não.