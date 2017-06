Homem de 21 anos é preso por forjar golpe de assédio sexual

A Polícia de Osaka anunciou no dia 21 de junho último que prendeu Yuma Ikuta, 21, residente na cidade de Ibaraki, em Osaka, por suspeita de ter conspirado junto com uma garota de 26 anos para forjar um golpe de assédio sexual em metrôs com o objetivo de extorquir quantias em dinheiro como indenização.

Os dois que combinaram o golpe, postaram na internet como se a garota tivesse querendo ser assediada sexualmente no trem. “Venha me assediar sexualmente no trem” (Chikan shite), dizia a postagem. Um homem dos seus cinquenta anos ficou interessado e respondeu ao “convite” no dia 22 de maio último. A garota marcou a hora e o vagão do trem da linha Sakaisuji-sen, de metrô de Osaka e disse como estaria vestida. O homem que aceitou o “convite” foi ao vagão combinado e começou a tocar os seios e as partes inferiores do corpo da garota, enquanto o comparsa, Yuma Ikuta, gravava tudo com o seu smartphone.

Quando o homem desceu na estação Tenjinbashi, Yukata pegou-o pelo braço e disse: “Você estava assediando a garota sexualmente!”, e o entregou ao primeiro policial que apareceu. O plano era extorquir dinheiro do homem que aceitara o “convite de assédio” para não indiciá-lo judicialmente.

A mulher de 26 anos que fazia o papel de vítima de assédio, também foi presa, mas foi liberada posteriormente.

