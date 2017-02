Homem confessa que esfaqueou cantora japonesa

TÓQUIO- Um homem obcecado por uma cantora pop japonesa se declarou culpado por esfaqueá-la em Tóquio, em maio do ano passado.

Tomohiro Iwazaki, na época com 27 anos, esfaqueou Mayu Tomita, de 20, com dezenas de golpes no pescoço e no peito. O crime ocorreu em Tóquio no dia 22 de maio, enquanto a cantora se preparava para um show.

Iwazaki foi preso no local. Os promotores do distrito de Tachikawa disseram no tribunal que Iwazaki, agora com 28 anos, queria se casar com Tomita.

A acusação disse que Iwazaki estava irritado e se sentindo humilhado porque a cantora Tomita devolveu seus presentes.

Tomita, foi levada para o hospital em estado crítico, e só recebeu alta em setembro do ano passado.A cantora ficou com cicatrizes no rosto e com problemas de visão no olho esquerdo e precisa de ajuda para se locomover.

O incidente chamou a atenção pública sobre a inação da polícia ea falta de preocupação com os crimes de perseguição, disse o Japan Times.

Uma lei mais rigorosa e revisada para combater a perseguição on-line no Japão foi promulgada em dezembro do ano passado.A polícia pediu desculpas a Tomita por sua falta de ação, pois ela havia apresentado queixa dias antes do ataque.

Tomita tinha acusado a polícia de ser aparentemente incapaz de compreender a extensão de seus medos sobre sua segurança física.

“Eu expliquei todos os detalhes sobre o perigo que senti naquele momento e também disse aos policiais sobre minhas preocupações e medo de que eu poderia ser assassinada”, disse ela.