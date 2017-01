Hiroshima produz limões com formato de estrela e coração

ONOMICHI, Hiroshima – Os limões são conhecidos por seu aroma refrescante e sabor amargo. A melhor época para colher limões no Japão é no outono e na primavera. Cerca de 60 por cento dos limões colhidos no país vem da província de Hiroshima.

Um volume elevado é produzido no distrito de Setodacho na cidade de Onomichi, nas ilhas de Ikuchijima e Konejima, aproximadamente 1.612 toneladas por ano. O clima quente é adequados para o cultivo. Atualmente, cerca de 480 famílias de agricultores cultivam limões para a instalação de triagem de Setoda da JA de Mihara.

O agricultor Satoru Harada, 64, um fazendeiro de citrinos em Ikuchijima, explica que quanto mais amarelo, mais suculento é o limão. Ele faz parte de um grupo seleto que cultiva limões transversais, com forma de estrela e em forma de coração. Segundo Satoru a iniciativa surgiu em 2002, quando o pais aumentou o volume de limões importados, e para não desvalorizar os limões cultivados em Hiroshima, ele e um grupo de agricultores decidiram cultivar os limões transversais, foi a forma encontrada para atrair a atenção do mercado interno e externo para os limões cultivados em Hiroshima.