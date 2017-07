Hashi comestível já está a venda e é nutritivo

Feito com material de tatame, o hashi comestível já está a venda. Tem “sabor de tatame” e acreditem, é nutritivo. Um hashi tem a mesma quantidade de fibras que um prato de salada.

A matéria prima utilizada é o igusa, conhecido no Brasil como junco.

O preço do pacote com 5 pares de hashi é de 2,084 ienes (valor com imposto). Está a venda no site https://ohashitatami.thebase.in

No mês de março, três restaurantes em Tokyo e Kumamoto ofereceram aos seus clientes os hashis comestíveis. O sucesso foi tão grande que repercutiu nas redes sociais.

Devido a queda na preferência de quartos orientais e aumento da procura de tatames importados que são mais baratos, os produtores de Kumamoto ken Yatsushiro chiku que representam 90% da produção nacional de igusa resolveram formar uma associação para promover a matéria prima.