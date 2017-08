Hambúrguer sem pão é lançado para os adeptos da dieta low carb

O Wendy’s First Kitchen vai lançar no dia 9, um lanche de hambúrguer sem pão. Feito com 100% carne bovina, o Wild Rock (ワイルド☆ロック), custará 650 ienes (imposto incluso).

O novo item do menu, foi elaborado para baixar a quantidade de carboidratos e ser uma opção para aqueles que estão tentando baixar a ingestão da substância, por exemplo, em dietas low carb. Cada lanche tem apenas 4,6 gramas de carboidratos, 85% a menos do que um hambúrguer duplo.

O lanche é feito com tomate, alface, bacon, ovo, molho tártaro e dois hambúrgueres de carne bovina substituindo o pão.