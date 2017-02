Guerra contra o Valentine`s Day no Japão ( Assista ao vídeo )

TÓQUIO- Cerca de vinte manifestantes marcharam pelas ruas da capital japonesa para protestar.

Um grupo de homens sem namoradas manifestaram contra Dia dos Namorados, exigindo o fim “do dia de dar o chocolate” . De acordo com o grupo,essa ação afeta a sociedade japonesa.

A marcha foi organizado por um grupo chamado Kakuhido, que pode ser traduzido como Aliança Revolucionária de homens que as mulheres não acham atraente 革命 的 非 モ テ 同盟 (革 非同 – kakuhido).

Eles assumiram o protesto contra a comercialização do dia 14 de Fevereiro para os homens que não conseguem encontrar um parceira.

O presidente do Kakuhido, disse que o grupo não se opõe ao romance, mas opõe-se as empresas e grupos que usam encontros sociais do dia dos namorados para seus fins comerciais. “Eles tentam construir relacionamentos apenas por dinheiro”, disse ele. “Existe um sistema de discriminação no Japão, em que o valor de um homem é medido pela quantidade de presentes de chocolate que recebe das mulheres.”

“Os homens têm agora que gastar enormes quantias de dinheiro para ser popular entre as mulheres eo conceito de chocolates está sendo incentivado por grandes corporações para encher seus bolsos.”

O manifestante gritou ” Barentaindē ou seyo funsai!” (Acabe com Dia dos Namorados – バ レ ン タ イ ン デ ー を 粉 砕 せ よ

も ら っ た チ ョ コ の 数 で 人間 の 価 値 を 決 め る な!

(O homem é avaliado de acordo com o número de chocolates que você recebe.

–

カ ッ プ ル は 自己 批判 せ よ!

Os casais devem fazer uma auto-crítica (pense sobre este costume)

ハフィントンポスト – 非モテ(モテない)を自称する人々が、「バレンタインデーを粉砕せよ!」「リア充爆発しろ!」などの… | Facebook