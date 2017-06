Grupos de danças agitam a Festa do Brasil em Nagóia

O Central Parque em Nagóia, contou com a participação de quase 800 artistas nos dois dias de evento. Um projeto ousado que só foi possível graças as parcerias formadas entre a TV Aichi e a IPC World. Esse é o segundo ano que o apresentador Jhony Sasaki, produz o evento. Segundo o apresentador essa é uma grande oportunidade para apressentar para a sociedade japonesa, os talentos da comunidade brasileira que estão escondidos nas fábricas do país. A Festa do Brasil conta com profissionais qualificados que dão suporte aos artistas locais, não há diferença entre o artista principal e os artistas da comunidade. Todos vão usar a mesma estrutura e terão o mesmo tratamento.

Diferente dos outros anos o apresentador fez questão de incluir diversos grupos de danças.

A festa do Brasil contou com o grupo: Xanda Fitness, Sandra com Gangu Dance, Vanessa Massaki com a Zumba, o grupo aero fight liderado pelo lutador Carlos Toyotta, e a Diva Fitness uma academia direcionada para mulheres.

