Grupo Tsutaya vai lançar Smartphones que não podem ser usados de madrugada por crianças

A Tone Mobile, uma operadora de telefonia celular nova, do tipo “Kakuyasu”, (ou “de preços bem em conta”, em japonês) que faz parte do grupo Tsutaya, cuja principal atividade é o aluguel de CDs e DVDs, anunciou no dia 25 de julho último que irá lançar smartphones que não podem ser utilizados por crianças entre as 22:00 ‘as 06:00 da manhã. Os aparelhos ficam automaticamente impossibilitados de serem usados nessa faixa de horário. Além disso, quando o seu portador entra em prédios previamente selecionados pelos pais, como escolas e cursos, o smartphone também deixa de poder ser utilizado.

Essas novas funções que foram desenvolvidas pela Tone Mobile, são frutos de pesquisas que a operadora realizou com as mães japonesas. Estas pesquisas revelaram que uma das suas maiores preocupações está relacionado com o uso excessivo de smartphones pelos seus filhos. Tem sido reportados casos frequentes de crianças e adolescentes que sofrem bullying nas redes sociais juvenis por motivos aparentemente incompreensíveis como “demorar a responder a uma mensagem”, por exemplo.

O presidente da Tone Mobile, Hiroki Ishida diz: “Ao mesmo tempo que o smartphone é uma ferramenta importante pra proteger a criança e possibilitar o contato com ela a qualquer momento e em qualquer lugar, ele pode ter uma má influência e se tornar uma causa de ela deixar de estudar, por exemplo, ou o que é pior, tornar-se um instrumento de bullying cruel entre as crianças e adolescentes”.

Um dos perigos do uso de smartphones pelas crianças é o de elas se tornarem dependentes deste novo “vício eletrônico“, inclusive muitas vezes, seguindo o exemplo dos pais.

O governo japonês vem realizando pesquisas entre crianças e adolescentes de 10 a 17 anos, e entre os resultados colhidos, apurou-se que as crianças do “Shougakkou” (Primário) que possuem celulares chegaram a 50,4% em 2016, o que representa o dobro de há 5 anos atrás, quando o índice era de apenas 20,3%.

Entre as crianças que frequentam o ginásio (Chugakkou), o índice foi de 62,5% em 2016. Bem mais do que os 47,8% de há 5 anos atrás.

O mercado de smartphones está chegando ‘a beira de aturamento no Japão, com exceção do mercado infanto-juvenil, que ainda tem grandes potenciais de crescimento, e neste verão todas as três grandes operadoras vão lançar smartphones voltados especificamente para esta faixa do mercado.

A Tone Mobile pretende abocanhar a sua parte, oferecendo este novo tipo de produto para o mercado de crianças do primeiro grau, além de preços super-baixos, que começam com um mil ienes de mensalidade e descontos de até um ano de mensalidades para novos contratantes.