Grupo SOS Mamães no Japão organiza concurso de beleza em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

O grupo SOS Mamães no Japão comemorou o Dia Internacional da Mulher com um concurso que elegeu a Musa SMJ. Participaram 12 candidatas com idade entre 20 e 43 anos que vieram de várias regiões do Japão.

O grupo SOS Mamães no Japão (SMJ) foi criado há quatro nos e é bastante ativo no Facebook, e atualmente tem mais de 15 mil seguidores.

A fundadora do grupo Lilian Mishima diz que quando criou o grupo não imaginava que iria crescer tanto da forma que cresceu, e que hoje o grupo tem um papel importante na comunidade porque presta diversos tipos de ajuda às participantes.

Thay Ishibashi, 29 anos, de Okazaki, foi a grande vencedora do concurso, e como prêmio ganhou ¥100,000 e será capa da Revista Super Vitrine da edição de Maio. O segundo lugar ficou para Fernanda Ando 29, o terceiro para Micheli Shibata 32, e o título de “Miss simpatia” ficou para Karla Harumi,43.

Reportagem: Alex Santos

Fotos: Jeison Mineo