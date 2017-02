Grupo de mulheres no Facebook cria concurso para homenagear as mamães no Japão

Grupo de mulheres no Facebook cria concurso para homenagear as mamães no...

O grupo SOS Mamães no Japão, foi formado dentro do facebook, para “socorrer” as mamães que vivem no arquipélogo japonês.

De acordo com a fundadora do grupo Lilian Mishima, cerca de 14 mil mulheres participam do SOS Mamães no Japão. A ideia surgiu com a necessidade de compartilhar informações em português, desde, vacinação, matrícula escolar, leis e subsídios para mães e crianças. Com o passar do tempo os temas se tornaram variados.

As tividades não ficam apenas na plataforma virtual, o grupo também promove encontros para melhorar a integração dos participantes.

No dia 5 de março domingo no Night Café em Komaki, vai ser realizado o primeiro concurso SOS Mamães do Japão.

O prêmio para primeira colocada é de 100 mil ienes e ainda será capa da Revista Super Vitrine “Edição dia das Mães”.

Segunda colacada 50 mil ienes, e a terceira colocada 30 mil ienes. Apresentação Jhony Sasaki.