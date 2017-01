Grupo chinês terá ações majoritárias do McDonald’s

CHINA- McDonald’s, foi uma das franquias pioneiras a entrar na China na comunidade de fast food, aprendeu com a complexidade dos riscos e retorna negócios em desenvolvimento no país mais populoso do mundo.

A notícia que corre em, Wall Street, no coração do Distrito Financeiro da cidade de Nova York, USA, é que o McDonald’s ” está se tornando uma imensa potência na China, até o momento mais de 2.400 lojas estão instaladas no continente chinês, só em Hong Kong já são 240.

O McDonald’s venderá 80% das ações da empresa na China para o grupo chinês Chunghwa Group (CITIC) e o principal fundo de investimento Carlyle por US $ 2,1 bilhões (cerca de 240 bilhões de ienes). A empresa McDonald’s está formando essa aliança com o objetivo de desenvolver mais redes de lojas ao longo dos próximos 20 anos. CITIC terá 52%, Carlyle terá 28%, e o McDonald’s ficará com 20% das ações da empresa na China, e mantendo o controle do restante em outros países.

O analista de ações da Morningstar, RJ Hotby, disse que previu essa negociação “Nossa avaliação é de longo prazo e está inalterada”. O preço das ações não Flutuou muito desde o anúncio das negociações, e está a cerca de 120 dólares (o equivalente a 13,700 ienes) por ação.

” Estou convencido que o crescimento será mais rápido (especialmente nas grandes e médias cidades).

Ele também apontou que a equipe de gerenciamento do McDonald’s fixou um objetivo de retorno aos acionistas entre 15 a 20 bilhões de dólares (cerca de 1,7 trilhões de ienes a 2,3 trilhões de ienes) para 2017 a 2019.

Fonte:http://forbesjapan.com/