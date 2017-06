Grand e Giga Big Mac retornam nesta semana

TÓQUIO (IPC Digital)-O Mc Donald’s Japão voltará duas edições limitadas do Big Mac que fizeram sucesso no ano passado: o Grand e o Giga Big Mac.

O Grand Big Mac possui os pães com gergelim e hambúrgueres maiores do que a versão normal, sendo 1.3 vezes mais pesado (Preço do lanche 490 ienes; já o combo médio custará 790 ienes).

Já o Giga Big Mac equivale ao Grand Big Mac com adição de dois hambúrgueres, totalizando quatro hambúrgueres no lanche (Preço do lanche 700 ienes; já o combo médio custará 1000 ienes).

Os lanches começarão a ser vendidos no dia 07 de Junho (quarta-feira).

Fonte: Mc Donald’s Japão