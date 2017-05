Granadas foram encontradas na Estação de Higashi Han-nou Eki em Saitama que foi fechada por medida de segurança

Por volta das 07:20 AM do dia 25 de maio, foi encontrado duas granadas na Estação Ferroviária de Higashi Han-nou Eki, no Município de Han-nou, em Saitama. Várias linhas de trem suspenderam suas operações e a Polícia está investigando. As Forças de Defesa também estão se dirigindo para o local.

Um funcionário de uma loja de conveniência situada perto da Estação disse que “por volta das 08:00 da manhã, a Polícia nos instruiu para não deixar ninguém entrar na loja, pois havia possibilidade de haver objetos perigosos por perto. O “rotary” do lado oeste da estação também está fechada”, disse.

Uma pessoa que passava pela estação, comunicou a funcionários que havia encontrado dois objetos similares a granadas dentro da vegetação da Estação. A Polícia foi imediatamente acionada, que por sua vez mandou ao local o seu time de desarmamento de explosivos.

A Polícia está checando a segurança do local ao mesmo tempo que isolou toda a população, proibindo a entrada dentro dos limites da estação ferroviária.