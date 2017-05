“Governo Japonês faz pressão sobre mídia”, diz relatório da ONU sobre liberdade de expressão

O Conselho de Direitos Humanos da ONU, divulgou, no dia 30 de maio último, um relatório especial sobre a liberdade de expressão no Japão, no qual alerta para o fato de que o governo japonês faz pressão sobre a mídia e recomenda que as leis sejam revistas para garantir a sua independência. O governo japonês, por sua vez, manifestou sua insatisfação com o relatório, dizendo que há erros na análise das informações sobre a realidade japonesa e que o seu conteúdo deve ser revisto.

O autor do relatório da ONU foi o professor da Universidade da California, David Kaye, nomeado como relator especial do Conselho de Direitos da ONU. Ele disse no seu relatório que as autoridades japonesas fazem pressão diretamente e/ou indiretamente à mídia. “Quanto a questões históricas como a das escravas sexuais, o governo deve permitir a livre interpretação do fato histórico e não intervir no conteúdo dos livros didáticos”, concluiu David Kaye.

Quanto à “Lei de Proteção de Segredos de Estado”, recentemente aprovada pela maioria governista nas duas Câmaras do legislativo, o relatório alerta que é necessário que uma nova regulamentação seja implementada, no sentido de impedir que um cidadão que tenha divulgado uma informação proveitoso para a sociedade não seja punido.

O governo japonês contra-argumenta dizendo que as recomendações estão baseadas em informações erradas ou com erros de interpretação, e apresentou um documento requerendo uma revisão no texto do relatório.