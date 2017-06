Governo Japonês diz que mísseis norte-coreanos lançados hoje não representam perigo para o Japão

Yoshihide Suga, 68, o Chefe do Gabinete do Governo, declarou na sua entrevista coletiva na manhã do dia 8 de junho último que os mísseis terra-mar para ataque a navios, lançados às 06:18 AM do dia 8 de junho, em direção ao Mar do Japão, não representaram perigo à segurança do País e não vai ser feito nenhum protesto à Coréia do Norte.

A Coréia do Norte, através da sua Agência Nacional de Notícias, havia declarado na semana passada que se o Japão continuar a se alinhar aos EUA contra a Coreia do Norte, irá transformar o Japão em uma “terra devastada”.

Os mísseis noorte-coreanos lançados hoje, atingiram uma altura de 2 km e caíram ao mar depois de voarem 200 km em direção ao Japão, mas não chegou a alcançar o mar territorial japonês.

Analistas dizem que os mísseis lançados hoje devem ser uma versão melhorada do modelo norte-coreano KNO1 que tem capacidade para atingir alvos a até 160 km de distância. A possibilidade de a Coreia do Norte ter desenvolvido um modelo de míssil inteiramente novo não está descartada.

É a quarta semana consecutiva que a Coréia do Norte faz lançamentos de mísseis e na opinião de analistas, este último teve como objetivo mostrar aos EUA e a seus aliados Japão e Coréia do Sul que a Coreia do Norte tem armas para destruir com precisão as frotas envolvendo os porta-aviões USS Ronald Reagan e Carl Vinson que continuam desenvolvendo operações no Mar do Japão, nas proximidades da Península Coreana.