Governo começa a discutir a completa gratuidade da Educação, da creche até a Universidade

A Comissão de Estudo do Sistema Fiscal do Ministério das Finanças começou, no dia 10 de maio, a debater como prover recursos para que o estado possa oferecer a completa gratuidade do ensino no Japão, desde a mais tenra idade, fornecendo creches e jardim da infância gratuitos até o ensino de segundo grau e ensino superior também inteiramente gratuitos para toda a população.

O ensino fundamental (primário e ginásio) já são gratuitos e têm a gratuidade garantida pela Constituição.

A idéia faz parte das medidas para reverter a tendência de envelhecimento e redução da população no Japão: Fornecer educação inteiramente gratuita à toda população fará com que a ambiência para se ter mais filhos melhore consideravelmente.

Que o governo deve, em futuro muito breve, fornecer educação totalmente gratuita à toda população, é praticamente uma unanimidade no governo e também entre os partidos da oposição.

O que ainda não se sabe é de onde o governo vai tirar os recursos para isso. Alguns falam em emitir “títulos da dívida pública para educação”, outros falam em aumentar o shakai hoken (seguro de saúde social dos empregados de empresas) em 0,1 a 1,0% para garantir os recursos para creche e jardim da infância para toda população.

Algumas coisas já estão se tornando realidade: A partir deste ano, toda família que tiver renda anual inferior a 2 milhões e 700 mil ienes terá as taxas de matrícula das creches e jardim da infância gratuitas para o segundo filho. E em 2018, o governo fornecerá bolsas de estudo para universitários sem necessidade de serem restituídos após a formatura do estudante (como são hoje todas as “bolsas de estudo” para universitários no Japão).

Mas ao mesmo tempo o próprio partido do governo sabe que com essas medidas tímidas vai demorar muito até que os efeitos comecem a aparecer em forma de aumento da taxa de natalidade.

O primeiro ministro Shinzou Abe quer colocar a gratuidade de todo o ensino no Japão como um dos artigos a serem incluídos na Reforma da Constituição que ele quer ver concluída até 2020.

A verdade é que ainda vai haver muita discussão a respeito do tema até a sua concretização. Principalmente se levarmos em conta que o Ministério das Finanças é contra a emissão de títulos da dívida pública para educação, e a classe empresarial é contra o aumento do shakai hoken, pois isso significaria aumentar os custos da empresa com os seus empregados.