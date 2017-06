Governador de Shizuoka é eleito para seu terceiro mandato e sua maior prioridade é proteger vidas dos grandes terremotos

No dia 25 de junho último, houve a votação para eleição do governador da província de Shizuoka. O eleito foi o atual governador, Heita Kawakatsu, de 68 anos, sem partido, recebendo apoio da Central sindical Rengo de Shizuoka e do Partido Democrático progressista (Minshintô). Ele foi reeleito para o seu terceiro mandato.

Kawakatsu foi eleito com 833.389 votos, cerca de 270 mil votos a mais do que a segunda candidata com mais votos, Noriko Mizoguchi, 45, ganhadora da medalha de prata em judô nas Olimpíadas de Barcelona e que contava com o apoio do Partido Liberal Democrata (PLD, Jimintô) do governo.

Kawakatsu é nascido em Kyoto, e tem doutorado na Universidade Oxford, da Inglaterra, e já foi reitor da Universidade de Shizuoka de Cultura e Arte.

Em seu discurso de vitória disse que a sua maior prioridade é proteger a vida da população de Shizuoka: “O monte Fuji fica em Shizuoka e pode entrar em erupção a qualquer momento. O Grande Terremoto de Kanto e o Grande Terremoto de “Nankai Torafu” podem acontecer a qualquer momento. O Terremto causado pelo “Nankai Torafu” pode provocar tsunami de proporções trágicas para Shizuoka. Temos que estar bem preparado para estes grandes desastres naturais”, concluiu.