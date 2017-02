Google desbanca Apple

A poderosa Apple acaba de ser ultrapassada pela à Google no ranking das marcas mais valiosas do planeta.

Anualmente a Brand Financie avalia o top 500 das empresas mais poderosas do mundo.

As tecnológicas continuam a liderar o ranking.

A Apple vendeu mais smartphones do que qualquer outra empresa, mas isso não foi suficiente.

Depois de cinco anos a liderando o Global 500 da consultora britânica, a tecnológica de Cupertino caiu agora para segundo lugar, cedendo a posição para Google.

A Apple desceu 27%, em contrapartida, a Google, cresceu 24% com base nos critérios como o marketing, satisfação dos seus funcionários e a reputação corporativa.

Os terceiro, quarto e quinto lugares foram atribuídos à Amazon, AT&T e Microsoft. A Samsung surge no sexto lugar e o Facebook estreia-se no top 10 com a nona posição.

Num outro ranking, onde a Brand Finance organizou as 100 marcas mais poderosas do mundo, as tecnológicas não conquistaram resultados tão positivos, com a Google a ser única desta indústria a surgir nos cinco primeiros postos. Lego (1º), Nike (3º), Ferrari (4º) e Visa (5º) compõem os restantes lugares de um top cinco elaborado com base nas receitas totais do negócio.