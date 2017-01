Golfinhos escapam de cativeiro em Taiji

Quatro golfinhos escaparam do “centro de recreação” de Taiji. Segundo um funcionário, Taske Yamura (43) a indícios que as redes da piscina, teriam sido cortadas, o que teria facilitou a fuga dos animais.

No blog oficial do centro, havia a informação que os golfinhos “fugiram, mas ficaram perto do cativeiro” e que três retornaram por conta própria, e um ainda continua nadando aos arredores do centro.

A polícia local investiga o caso.

Os golfinhos bottlenose com idade de 3 a 5 anos, estavam sendo treinados nas praias à beira-mar já fazia seis meses.

Não há informações referente a procedência dos animas, não se sabe se eles eram selvagens ou criados em cativeiro.

Os aquários do Japão estão sendo pressionados por ativistas a não comprar golfinhos de Taiji.

De setembro a março, é realizado a caça anual de golfinhos de Taiji, que ganhou atenção mundial quando se tornou o tema do documentário The Cove, ganhador do Oscar em 2009.

Centenas de golfinhos e baleias são encurralados por pescadores locais em uma pequena baía, usando um método chamado “drive fishing”.

Os animais são mortos de forma cruel e a carne vendida, e alguns golfinhos são vendidos para aquários.

A atriz britânica Maisie Williams é contra a caça e participa ativamente de protestos contra os matadores de golfinhos no japão.