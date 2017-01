Goku é o novo embaixador dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020

TÓQUIO: O que aconteceu com o Super Mario? Você se lembra que no encerramento dos jogos olímpicos no Brasil o primeiro ministro Shinzo Abe, apareceu vestido como Super Mario, anunciando a contagem regressiva para 2020.

Mudanças de planos.

A popularidade de um outro personagem japonês pesou na descisão. A partir de agora o Goku personagem do desenho Dragon Ball, assume o título de um dos embaixadores dos jogos olímpicos de Tóquio.

Com isso, Goku vai estampar diversas peças promocionais dos jogos, ao lado de outros nomes conhecidos da cultura local, como Naruto, One Piece, Saior Moon, dentre outros.

Confira o vídeo de apresentação dos jogos, que mostrou o primeiro-ministro do Japão vestido como Super Mario.