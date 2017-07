Ganhe um vale refeição neste sábado na Mugen Foods de Komaki

Convide os amigos e traga a família!!!

A empresa de recursos humanos Fujiarte completou 55 anos de atividades no Japão, e comemora o sucesso desse lindo trabalho com você.

Neste sábado dia (15), das 9:00 as 17:00, a Fujiarte, presenteará com um vale refeição no valor de ¥1000, quem fizer um simples cadastro com a equipe da Fujiarte que vai estar atendendo no 3* andar da Mugen Foods em Komaki/Achi. Traga seus amigos e sua família e aproveite para se divertir. Mais informações 080-3775-9681 http://www.empregos.jp

Endereço: 485 0048, 123 間々本町, 小牧市, Aichi 485-0048