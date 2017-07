Ganhe até ￥54.000* na auShop Nishio Eki Mae – Smartphones e Tablets sem necessidade de visto permanente e cartão de crédito

Nishio-shi (IPC Digital) – Informe publicitário

auShop Nishio Eki Mae:

Preparamos um evento especial para os brasileiros!

Dias 8 e 9 de Julho (neste sábado e domingo)

» Novos contratos: Não precisa de visto permanente e nem de cartão de crédito «

» Troque de operadora, vindo para a AU e ganhe até ¥54.000 em desconto ou em produtos!

♦Temos intérpretes todos os dias na loja, venha nos visitar tranquilo

♦Se você sempre quis pegar seu Smartphone no sistema parcelado, e não conseguiu, agora é a sua chance!

♦Não é mais necessário ter visto permanente e cartão de crédito para fazer um novo contrato

♦Mesmo que seja somente para fazer um orçamento, será um prazer recebe-lo(a) em nossa loja

♦Temos o novo e tão procurado Galaxy S8 e S8+ em em estoque

Peça mais detalhes ao nosso staff!

*CAMPANHA LIMITADA – GANHE ATÉ ¥54.000 EM DESCONTO OU PRODUTOS

Válida para contratos com troca de operadora. Veja a descrição dos benefícios:

Ganhe ¥10.800 fazendo o contrato de troca de operadora na nossa loja

Ganhe ¥5.400 fazendo contrato múltiplo em família

Ganhe ¥10.800 de carga no cartão AU Smartvalue

Ganhe ¥21.600 na aquisição simultânea do Wi-Fi (roteador) – Dependendo do modelo do aparelho, o valor oferecido pode variar

Ganhe ¥5.400 fazendo a sua reserva, até um dia antes de vir à loja. Salientamos que é necessário fazer a reserva; sem ela não será possível fazer o atendimento

E ainda, se você nos entregar o seu Smartphone atual, o valor da sua mensalidade poderá ser reduzido

Kit super popular – Novo plano, para novos contratos

① GRATINA 4G (Flip Top)

② Tablets populares

Adquira os dois itens acima, por uma mensalidade a partir de ¥4.448. São dois aparelhos para você usar com todo o conforto, por um valor menor que de um Smartphone

Não é necessário ter cartão de crédito e nem visto permanente. O parcelamento pode feito na mesma quantidade de meses que seu visto ainda tiver validade. Procure nosso staff e saiba mais

Serviços de nossa loja: Descontos para todos, LTE NET/LTE, Duplo fixo Z, etc. Consulte nosso staff para mais detalhes

Este Kit também é bem popular, com muita saída!

①Qua phone PX (Smartphone com suporte em português)

② Speed Wi-Fi NEXT W03/ Speed Wi-Fi HOME S01(roteador wifi)

Adquirindo os dois itens acima à vista, você terá um valor total muito especial, e ainda alguns benefícios!

Serviços de nossa loja: Descontos para todos, LTE NET/LTE, au Smart Value (Cartão de crédito pré-pago), etc. Consulte nosso staff para mais detalhes

☆Promoção para novos contratos, na aquisição de TABLET☆

Adquira o famoso Tablet por ¥0, e com mensalidade de utilização super econômica

Adquirindo em conjunto com o iPhone, ganhe mais ¥5.400 de desconto

Na aquisição do novo iPad Pro, ganhe até ¥16.200 de desconto

Novo iPad (5a.,geração) iPad Air2 ou iPad mini4 de 32GB: Campanha de até ¥16.200 de desconto

☆SUPER DEJIRA – Aproveite o máximo o seu Smartphone!

Conheça o novo serviço de internet SUPER DEJIRA, e escolha 20GB ou 30GB

O que sobrar em um mês, poderá ser transferido para o mês seguinte

Peça mais detalhes sobre este serviço ao atendente na nossa loja

»CONTA DE LUZ: PAGUE A SUA NA AU»

AU Denki – Ganhe pagando sua conta de luz conosco!

❖Se você é cliente AU, venha nos visitar e traga a sua última conta de luz, e saiba os benefícios que ganhará pagando sua conta aqui.

❖Para mais informações sobre as campanhas e descontos, entre em contato conosco por telefone ou venha nos visitar

❖Há possibilidade de algum aparelho estar esgotado e ser necessário fazer pedido, portanto pedimos que entre em contato conosco previamente e confirme a disponibilidade. Contamos desde já com a sua compreensão.



❖Se você está pensando em comprar um Beats, este é o momento! Estamos com super descontos em alguns modelos, para quem fizer contrato nestes dias de evento!

*Alguns modelos não estão incluídos nesta oferta, consulte-nos,

Conte com o atendimento da nossa simpática e amistosa equipe de intérpretes, e venha fazer um orçamento sem compromisso.

Aguardamos você com sua família, e amigos!

Serviço: auShop Nishio Eki Mae

Telefone: 0563-54-2331

Endereço: 〒445-0852 Aichi-ken Nishio-shi Hananoki-cho 3-49-3

Data do evento: Dias 8 e 9 de Julho de 2017

Horário: Das 10:00 as 19:00

Google Mapa: Clique aqui

Importante:

♦Os clientes que pretendem fazer a troca de operadora, procure antecipadamente a loja da Softbank ou Docomo e obtenha o número de reserva (MNP / yoyaku bango), para um trâmite mais rápido e tranquilo.

♦Os clientes que atualmente utilizam iPhone, façam antecipadamente o backup no iTunes ou iCloud, para não perder informações importantes.

♦No caso de reembolso, poderá ocorrer alguns casos do dinheiro ser depositado posteriormente na conta bancária do cliente; contamos antecipadamente com sua compreensão.