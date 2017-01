Game: Nitendo Swicth

A empresa de Game Nitendo apresentou oficialmente o console Nitendo Swicth um híbrido inovador. Mas como vai funcionar? O console é um híbrido entre console de mesa e portátil, o pacote inicial do console virá com dois Joy-Cons, o grip para Joy-Con (aquele que transforma os Joy-Con em um controle mais convencional), duas pulseiras para amarrar os Joy-Cons ao seu braço, a dock e os cabos necessários.

Hardware

Nos seus consoles passados a Nintendo era bastante rígida, então ela não permitia que jogos de diferentes regiões funcionassem em um mesmo Wii U por exemplo. No Switch a empresa reviu essa política e o console será completamente “region free” — então poderemos aproveitar jogos comprados em qualquer lugar do mundo!

O console terá um serviço online, similar com PlayStation+ ou Xbox Live Gold, que será pago. Haverá um período de testes gratuito, mas depois terá uma taxa mensal de valor ainda não divulgado. Assinando isso você pode jogar online, fazer salas de chat por voz e, além disso, você ganha um jogo por mês. Mas diferente da PS+ ou XBL que dão novos jogos, a Nintendo dará jogos de NES e SNES! Esses clássicos serão portados para o Switch e um modo online será adicionado para alguns deles.

A Nintendo diz que a bateria do híbrido, em sua forma portátil, durará de 2h30 a 6h30. Em Breath of the Wild, por exemplo, será possível jogar durante 3h. Além disso também foi revelado que a tela tem a resolução 720p e terá um touch-screen capacitivo.

O Switch estará disponível com apenas 32GB de armazenamento. Caso pretenda comprar jogos do eShop, sugerimos adquirir alguns cartões microSD.

Outra confirmação é de que os Joy-Cons possuem sensores de movimento. Os controles ajudarão em certas experiências e transmitirão sensações táteis para o jogador. Além disso, foram anunciadas novas cores de Joy-Cons nas cores azul e vermelho.

Neste novo console a Nintendo voltará a utilizar cartuchos como mídia física para os jogos. Isso acontecerá porque o Switch é primariamente um portátil que quando ligado a um acessório se torna um console de mesa. Jogos digitais também poderão ser adquiridos no console.

Jogos:

O primeiro jogo anunciado durante a conferência foi o 1-2 Switch. Um “party game” que não utiliza a tela do console. O jogo terá mini-games de duelos no velho oeste, dentre muitas outros.

O segundo jogo anunciado, Splatoon 2, foi um sucesso de crítica no Wii U. A segunda versão do jogo terá novos mapas, armas e multiplayer online e local. Splatoon 2 chegará exclusivamente ao Switch na metade do ano.

Um dos anúncios mais incríveis e inesperado foi o famoso Mario. Super Mario Odyssey será um jogo de mundo aberto onde o encanador passará por diversos tipos de cenários baseados em diferentes países do mundo real. No vídeo o Mario passa pelo México e até por New Donk City. Mario contará com a ajuda de um chapéu especial que deverá ter um papel maior na aventura.